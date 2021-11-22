Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 ноября 2021 2:44

Из-за метели закрыто несколько автотрасс в Хабаровском крае

Ограничения коснутся движения пассажирских автобусов
Татьяна ЦВЕНГЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за метели закрыто несколько автотрасс в Хабаровском крае

Из-за метели закрыто несколько автотрасс в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На выездах из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре дежурят мобильные бригады ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. К 12:00 22 ноября для движения пассажирских автобусов ввели ограничения сразу на нескольких трассах.

- По информации «Хабуправдора», в превентивных целях ограничения для пассажирских автобусов введены на дорогах сообщением Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Хабаровск - Бикин. Сейчас на местах работают дорожные службы для приведения трасс в нормативное состояние, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве уточнили, что сложная погода может привести к нарушениям работы паромной переправы Ванино - Холмск.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.