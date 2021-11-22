Мошенница продала хабаровчанке подсобку вместо квартиры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчанка пойдет под суд по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». По информации следствия, в 2014 году, будучи гендиректором компании «Любимый дом», женщина продала хабаровчанке вместо квартиры подсобное помещение.

Как удалось выяснить во время расследования, изначально хабаровчанка хотела купить квартиру мансардного типа в строящемся доме. Обратившись в компанию «Любимый дом», девушка надеялась, что все пройдет гладко. Однако не тут-то было. Генеральный директор компании, воздействуя на сотрудника фирмы, ввела покупательницу в заблуждение и под видом квартиры мансардного типа продала ей подсобное помещение на чердаке дома. Девушка обратилась в полицию. Гендиректор испугалась последствий и уволилась из компании.

- Ущерб составил 400 тысяч рублей. Компания возместила его в полном объеме. Экс-гендиректор фирмы вину не признала, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело готовится к направлению в суд. Прокурор утвердил обвинительное заключение.

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