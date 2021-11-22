Уроки сокращают в школах Хабаровска из-за сильной метели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страшная непогода в Хабаровске вынудила администрации школ изменить график работы на 22 ноября. Тех учеников, которые обучаются во вторую смену, экстренно отправили домой. Кроме того, педагоги дополнительного образования уже предупредили родителей об отмене тренировок, занятий в кружках и секциях.

- Уважаемые родители, только что пришла информация, что в 13:40 у детей должны закончиться уроки. Кто сможет забрать детей - приезжайте к нужному времени, кто не может - мы на рабочем месте остаемся, дети могут остаться в классах. У кого ребенок готов идти домой самостоятельно, пожалуйста, держите с ним связь, - сообщают учителя родителям.

Напоминаем, что сегодня, 22 ноября, к вечеру ожидается еще большее увеличение снегопада и ветра. Ночью в Хабаровске порывы могут достичь 28 метров в секунду.

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