В регионе появилось единственное на Дальнем Востоке экопроизводство Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начнут перерабатывать пенопласт. Такое предприятие - единственное на Дальнем Востоке. Использованный полимер будут превращать в полистироловые слитки. Это сырье используется для изготовления стройматериалов.

Проект считается экологичным, потому что помогает решить вопрос утилизации самого легкого, но небезопасного полимера.

- Для экопроизводства выбор был сделан в пользу японского оборудования. В Японии бережно относятся к ресурсам. Также эта страна - одна из лидирующих в сфере новых технологий для переработки вторсырья, - пояснили в пресс-службе правительства края.

В следующем году на экопроизводстве появится новое направление. Там будут изготавливать гранулы из вторичных пластиков. Такие гранулы также используются в строительстве.