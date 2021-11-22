В Хабаровском крае за полторы недели вакцинировались на дому 600 пожилых людей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пожилые люди старше 60 лет вакцинируются от COVID-19 на дому. Такая возможность появилась у жителей Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. С 11 ноября от пожилых людей поступило более 600 заявок.

В крае также работает горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19. Обратиться по номеру 122 можно с восьми утра до восьми вечера. На вопросы отвечают 12 операторов.

- Выездная вакцинация особенно удобна для маломобильных граждан или одиноких пожилых людей. Работающие пенсионеры могут сделать прививку в мобильном пункте или в поликлинике, если этот способ им удобнее, - пояснила Наталья Мельникова, заместитель начальника главного управления социального развития правительства края.

С момента заявки до прибытия бригады врачей домой к пожилому человеку проходит от пяти до семи дней. В краевой столице работают 10 бригад, планируется увеличение количества бригад. В день обрабатывается 80 заявок.