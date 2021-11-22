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Экономика22 ноября 2021 6:43

Логистические центры будут развивать в Хабаровском крае

С помощью наращивания логистических мощностей планируется привлечь в регион крупные торговые сети
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Логистические центры будут развивать в Хабаровском крае

Логистические центры будут развивать в Хабаровском крае

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае развивают логистические центры. Таким образом, в регион планируется привлечь крупные федеральные торговые сети.

Сейчас в крае четыре логистических центра, предоставляющих услуги по хранению, обработке, учету и перевозке товаров. Самые крупные - «Продимпорт» и хладокомбинат «Хабаровский». Второй из них сотрудничает с такими популярными федеральными компаниями как KFC, «ДОДО Пицца» и McDonald’s.

- С появлением международных центров логистики появятся и новые рабочие места. Кроме этого, будет возможность снизить цены товаров для конечного потребителя, - отметил Игорь Фомин, министр промышленности и торговли края.

В марте 2021 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава региона Михаил Дегтярев вместе посетили «Авангард». Сейчас там располагаются центры логистики. Был поднят вопрос о необходимости привлечения частных инвестиций. Так получится создать новые рабочие места и выплачивать работникам достойную зарплату.