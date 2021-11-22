В центре Хабаровска срубили аварийные деревья Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице провели санитарные рубки и омолаживающие обрезки деревьев. Сделать это попросило руководство института инфокоммуникаций.

- Срублено 16 тополей. При сильном ветре они могли упасть на прохожих. На 84 деревьях обрезали ветки. С наступлением теплой погоды деревья преобразятся и станут более привлекательными, - пояснил Василий Шилов, главный специалист отдела управления дорог и внешнего благоустройства.

Такие процедуры для растений специалисты управления благоустройства проводят каждый год, когда на улице становится холодно. В этот период в деревьях останавливается сокодвижение, и они не повреждаются.

- Когда станет тепло, вместо срубленных тополей на улице высадят другие деревья и кустарники, - рассказали в краевой администрации.