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Общество22 ноября 2021 7:03

В центре Хабаровска срубили аварийные деревья

Специалисты управления благоустройства ежегодно проводят подобные работы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В центре Хабаровска срубили аварийные деревья

В центре Хабаровска срубили аварийные деревья

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице провели санитарные рубки и омолаживающие обрезки деревьев. Сделать это попросило руководство института инфокоммуникаций.

- Срублено 16 тополей. При сильном ветре они могли упасть на прохожих. На 84 деревьях обрезали ветки. С наступлением теплой погоды деревья преобразятся и станут более привлекательными, - пояснил Василий Шилов, главный специалист отдела управления дорог и внешнего благоустройства.

Такие процедуры для растений специалисты управления благоустройства проводят каждый год, когда на улице становится холодно. В этот период в деревьях останавливается сокодвижение, и они не повреждаются.

- Когда станет тепло, вместо срубленных тополей на улице высадят другие деревья и кустарники, - рассказали в краевой администрации.