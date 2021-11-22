В Хабаровске из пожара в многоквартирном доме спасли десять человек

В Хабаровске из пожара в многоквартирном доме спасено десять человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В краевой столице случился очередной пожар. 21 ноября, поздним вечером, возгорание произошло в многоквартирном доме по улице Слободская.

- В квартире на седьмом этаже загорелись личные вещи. Пламя, которое распространилось на 10 квадратных метров, потушили за 25 минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Для того чтобы вывести на улицу жильцов дома, пришлось использовать лестничные марши. С их помощью удалось эвакуировать 10 человек. Для эвакуации двоих из них были применены спасательные устройства. В пожаре никто не пострадал.

- В тушении пожара принимали участие 14 человек и четыре единицы техники, - добавили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причина возгорания устанавливается. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проводят осмотр места возгорания и опрашивают очевидцев.