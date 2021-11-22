Сотрудников налоговых органов наградили в Хабаровске

С профессиональным праздником сотрудников налоговых органов поздравил Сергей Голик Фото: Администрация Хабаровска

Благодарственными письмами награждены сотрудники налоговых органов. Торжественное мероприятие приурочили к профессиональному празднику, который отмечался 21 ноября.

Церемония награждения прошла в Управлении Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю. Работников лично поздравил директор финансового департамента администрации города Сергей Голик.

- На эффективность работы сотрудников налоговых органов указывает постоянный рост доходов в бюджет города. Именно от работы этих сотрудников зависит благополучие горожан и развитие социальной сферы, - отметил Сергей Голик.