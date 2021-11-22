Пробки в Хабаровске: страшные заторы образовались на улицах города из-за снегопада

Страшные заторы образовались на улицах города из-за снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за снегопада в Хабаровске сформировались длинные пробки. Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на девять баллов из десяти.

Недлинный затор образовался по улице 65-летия Победы. Он начинается на развязке с Краснореченской и заканчивается на пересечении с улицей Павла Морозова.

Пробка также по улице Лейтенанта Орлова в сторону Волочаевской. Там столпотворение машин произошло из-за ДТП в левом ряду.

Длинный затор по улице Ленина: от Волочаевской до Дикопольцева. Улица Дикопольцева тоже встала. Там автомобили медленно продвигаются от пересечения с Гамарника до Мухина.

Стоит также почти весь Уссурийский бульвар. Там пробка начинается на пересечении с Запарина и продолжается до улицы Постышева.

Затор на Ленинградской улице длится от Владивостокского переулка до пересечения с Ким Ю Чена.