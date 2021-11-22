Рейтинг управляющих компаний составили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае составили рейтинг управляющих компаний. Региональный госконтроль оценил эффективность работы 99 организаций, которые оказывают услуги в сфере ЖКХ.

- С помощью рейтинга возможно проследить динамику работы управляющих компаний. Жильцы смогут ориентироваться на эти данные, из которых можно сделать выводы о работе в течение года, - пояснил Олег Кустов, замначальника управления жилищного надзора главного управления.

Напомним, рейтинги начали составлять по инициативе главы региона Михаила Дегтярева. Это сделано для того, чтобы жильцы домов могли самостоятельно выбрать достойную управляющую компанию.

КОНКРЕТНО

Рейтингом управляющих компаний доступен на официальном сайте регионального госконтроля.