Буран и снегопад ждут хабаровчан 23 ноября Фото: Лада ДУДАРОВА

Снегопад в Хабаровске продолжается уже больше суток. Городские дороги замело, из-за чего у водителей практически нет возможности спокойно передвигаться по краевой столице, без урона для себя и окружающих. Подобная погода сохранится и сегодня, 24 ноября.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на большей территории края ожидается сильный и очень сильный снег, метель, заносы и снежный накат. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров, с порывами до 25-30 метров, а на побережье до 30-35 метров.

В Хабаровске во вторник дневные температуры поднимутся до 5-7 градусов мороза. Днем хабаровчан будет беспокоить юго-восточный ветер от 8 до 13 метров. Временами ожидается снег.

На юге региона днем также ожидается снег, местами сильный, а также метель. Днем столбик термометра будет держаться в пределах 4-9 градусов мороза. Ветер ожидается северо-восточного направления от 9 до 14 метров, с порывами 15-20 метров.

В центральных районах осадки ожидаются такие же, как и на юге. Однако будет чуть теплее – от +4 до -8 градусов. Ветер будет северо-восточного направления от 7 до 14 метров, с порывами 15-23 метра.

На севере осадки обойдут только Охотский район. Днем столбик термометра покажет от +3 до -5 градусов. Ветер прогнозируется северного и северо-восточного направлений от 9 до 20 метров. Порывы будут от 20 до 25 метров, а местами от 30 до 33 метров.

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