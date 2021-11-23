Тысячный пациент умер от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии от коронавируса умерли 1006 человек в Хабаровском крае. Страшный рекорд зафиксировали медики в минувшие сутки. 22 ноября ковид забрал еще восемь жизней. Всего за сутки заболели 569 человек. Число новых пациентов растет ежедневно. Побороть недуг смогли лишь 264 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 65 человек, при этом 50 из них подключены к ИВЛ. Таких цифр не было в регионе с самого начала пандемии.

По количеству новых пациентов Комсомольск-на-Амуре практически догнал краевую столицу. Так, если в Хабаровске за сутки зарегистрировали 279 новых случаев, то в Городе юности 216. Гораздо меньше людей заболело в Советско-Гаванском районе - 32 и Комсомольском - 26. Еще 11 человек подхватили ковид в Хабаровском районе, и по одному случаю выявлено в районах имени Лазо, Ванинском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Ульчском.

Коечный фонд уже расширен до 2567 коек, при этом свободно лишь 189. Сейчас лечение дома получают 9827 человек, а 2378 госпитализированы в стационары.

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