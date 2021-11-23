Четыре серьезных ДТП произошло в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Итоги прошедших суток подвели сотрудники ГИБДД Хабаровска. Из всего многообразия ДТП, которые очевидцы фиксировали на видео в понедельник, 22 ноября, травмы получили только в четырех.

Так, ранним утром ДТП произошло на Матвеевском шоссе. Хабаровчанка на Suzuki Grand Vitara не предоставила преимущество водителю Toyota Platz, из-за чего произошло столкновение. В результате травмы получили оба водителя. Мужчина от госпитализации отказался.

А на улице Краснореченской водитель Toyota Platz наехал на пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. 15-летний подросток получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Примерно такая же ситуация произошла на Владивостокском шоссе, где 12-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Подростка доставили в тот же травмпункт, и ему назначено амбулаторное лечение.

Ситуация посерьезнее произошла на улице Магаданской. Там водитель не справился с управлением и сбил пешехода, идущего по левой стороне дороги. Водитель побоялся последствий и скрылся с места ДТП. Пострадавший пешеход госпитализирован в Краевую клиническую больницу №2.

По информации хабаровской Госавтоинспекции, в сильную метель за руль садились и пьяные хабаровчане. За прошедший день составлено восемь протоколов на лиц, управляющих авто в нетрезвом состоянии.

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