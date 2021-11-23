Практически тысячу гектаров земли вернут в оборот в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Около 850 гектаров залежной земли введут в оборот аграрии Хабаровского края в 2022 году. Целину планируют разрабатывать с помощью машинно-тракторной техники (МТС). Она была создана АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» в 2020 году. Работы запланированы в районах имени Лазо, Хабаровском и Бикинском.

За счет краевого бюджета были куплены два мощных трактора Кировец К-742 и Валтра S374, борона мелиоративная БПМ-5 ЗУБР и ротоватор MeriCrusher MJS 241 DTG. В 2021 году удалось докупить мелиоративную навесную борону БДН-3.0 М.

- Аграрии региона могут получить услугу МТС по льготной цене. Далеко не каждый фермер может самостоятельно купить дорогостоящее оборудование для обработки земли. А аренда техники и экипажа обходится более четырех тысяч рублей за один день работ, - рассказала Любовь Сумарокова, начальник отдела земельной деятельности и мелиорации краевого минсельхоза.

На следующий год уже принято четыре заявки от фермеров на разработку 850 гектаров земли. В 2021 году работы удалось провести на меньшей территории - 350 гектаров. Работы проходили в Хабаровском и Бикинском районах.

Напоминаем, что аграрии могут получить субсидию на возмещение расходов на мелиоративные мероприятия. На 2022 год федеральный минсельхоз отобрал два проекта мелиорации земель в нашем регионе. Субсидия составит 84,5 миллиона рублей. Площадь вовлеченных в оборот земель в Бикинском районе составляет 1300 гектаров, введенных в эксплуатацию осушенных угодий в районе имени Лазо - 1040 гектаров.

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