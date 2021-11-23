Гордума Хабаровска готова рассмотреть бюджет нового кладбища Фото: Администрация Хабаровска

В утвержденном городской думой бюджете Хабаровска на следующий год помимо прочего значатся расходы на ввод в эксплуатацию нового кладбища. Необходимость в еще одном погосте назрела уже давно. Места на Матвеевском кладбище медленно, но верно подходят к концу. Мэрия еще в 2020 году приобрела землю под скорбные, но неотложные нужды краевой столицы.

- Это два участка - 20 и 40 гектаров рядом с действующим кладбищем дальше по Матвеевскому шоссе. В настоящее время проектно-изыскательские работы закончены. Можно приступать к строительству. Депутаты хабаровской городской думы готовы рассмотреть бюджет погоста с учетом всех изменений последнего времени. Для города, чей бюджет - около 16 миллиардов рублей, одномоментно выделить на строительство ритуального объекта и всю инфраструктуру порядка 500 миллионов - нереально. Поэтому финансироваться кладбище будет поэтапно. И здесь городу без помощи краевой власти не обойтись, - рассказал «Комсомольской правде» Михаил Чувашов, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию хабаровской городской думы.

По перспективному плану Новоматвеевское кладбище должно быть сдано в эксплуатацию в конце 2022 года. Всего в краевой столице и окрестностях действует шесть погостов. На четырех из них разрешены только родственные захоронения.

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