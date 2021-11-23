В администрации Хабаровска пообещали очистить город от снега Фото: Администрация Хабаровска

За 22 ноября на Хабаровск обрушилось 17 миллиметров осадков, что примерно равно 70% от месячной нормы. Такого количества снега не ожидал никто. Более того, синоптики прогнозируют снегопад 23 и 24 ноября. Однако менее интенсивный. Очистить город от сугробов достаточно сложно. Техника уже работает на дорогах краевой столицы.

- Я распорядился о привлечении дополнительной техники из сторонних организаций. Сейчас нужно подключить к работе погрузчики и тракторы с отвалами, которые смогут освободить от снега тротуары и пешеходные переходы. Сделать это нужно в самые короткие сроки. Работы будут идти круглосуточно, - заявил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Кроме того, к очистке города уже подключилось 43 рабочих. Мэр предложил создать небольшие бригады до пяти человек, которые бы оперативно очистили тротуары и большие лестницы.

- Нужно подключать к процессу уборки компании всех форм собственности, студентов. Транспортникам организовать бесперебойную работу. Нельзя допустить схода общественного транспорта с линии раньше времени, - добавил Сергей Кравчук.

Администрация также займется вопросом эвакуации брошенных автомобилей.

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