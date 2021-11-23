В Хабаровском крае появилась дорога к «дальневосточным гектарам» Фото: Правительство Хабаровского края

К «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае теперь ведет еще одна дорога. По ней можно доехать до села Краснознаменка. Там располагаются целых 70 «дальневосточных гектаров». Дорогу протяженностью два километра построили по просьбе сельчан.

- Строительство дороги к «дальневосточным гектарам» предусмотрено нацпрограммой социально-экономического развития Дальнего Востока, - пояснил Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» минимущества края.

Программа «Дальневосточный гектар» вступила в силу в 2016 году. С того времени на территории региона появилось 11 тысяч земельных участков, которые были предоставлены в пользование. 292 из них являются собственностью или же находятся в долгосрочной аренде.