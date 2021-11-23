В школах Хабаровского края ремонтируют крыши

На проведение кровельных работ из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Капитальный ремонт крыш завершается в Хабаровском крае. На эти цели из краевого бюджета выделили более 20 миллионов рублей.

Кровельные работы завершены в школе №2 Николаевска-на-Амуре, где обучаются 640 детей. Также крышу, которая постоянно протекала, отремонтировали в школе поселка Лазарев. Там обучаются более ста школьников. Вода капала с потолка и попадала в столовую, спортзал и фойе. Сейчас в школе осталось только установить оконные блоки.

- До конца года кровельные работы планируется провести в десяти образовательных организациях. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил выделить для этих целей около 120 миллионов из краевого бюджета, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Крыши отремонтированы также в школах сел Герби, Нижние Халбы, Троицкое, а также в школе в поселке Де-Кастри. Кровельные работы продолжаются в школе №2 в городе Вяземском. Крыши отремонтируют и в детских садах Хабаровского края.