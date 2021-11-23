Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 4:41

В школах Хабаровского края ремонтируют крыши

На проведение кровельных работ из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На проведение кровельных работ из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей

На проведение кровельных работ из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей

Фото: Правительство Хабаровского края

Капитальный ремонт крыш завершается в Хабаровском крае. На эти цели из краевого бюджета выделили более 20 миллионов рублей.

Кровельные работы завершены в школе №2 Николаевска-на-Амуре, где обучаются 640 детей. Также крышу, которая постоянно протекала, отремонтировали в школе поселка Лазарев. Там обучаются более ста школьников. Вода капала с потолка и попадала в столовую, спортзал и фойе. Сейчас в школе осталось только установить оконные блоки.

- До конца года кровельные работы планируется провести в десяти образовательных организациях. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил выделить для этих целей около 120 миллионов из краевого бюджета, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Крыши отремонтированы также в школах сел Герби, Нижние Халбы, Троицкое, а также в школе в поселке Де-Кастри. Кровельные работы продолжаются в школе №2 в городе Вяземском. Крыши отремонтируют и в детских садах Хабаровского края.