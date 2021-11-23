Из-за циклона жители поселков Хабаровского края остались без света

В тринадцати населенных пунктах ждут восстановления электроснабжения Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Из-за циклона в 13 населенных пунктах региона отключили электроэнергию. Такая информация появилась на официальном сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Утром 23 ноября электроснабжение нарушилось в поселках семи районов края. Под отключение попали населенные пункты Амурского, Нанайского, Ванинского, Верхнебуреинского, Солнечного, Хабаровского и Комсомольского районов. В некоторых местах отключения электроэнергии частичные, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас ведутся работы бригадами электросетей. Они обследуют линии ЛЭП, выявляют обрывы и повреждения.