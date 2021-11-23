Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2021 5:03

Из-за циклона жители поселков Хабаровского края остались без света

В тринадцати населенных пунктах ждут восстановления электроснабжения
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В тринадцати населенных пунктах ждут восстановления электроснабжения

В тринадцати населенных пунктах ждут восстановления электроснабжения

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Из-за циклона в 13 населенных пунктах региона отключили электроэнергию. Такая информация появилась на официальном сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Утром 23 ноября электроснабжение нарушилось в поселках семи районов края. Под отключение попали населенные пункты Амурского, Нанайского, Ванинского, Верхнебуреинского, Солнечного, Хабаровского и Комсомольского районов. В некоторых местах отключения электроэнергии частичные, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас ведутся работы бригадами электросетей. Они обследуют линии ЛЭП, выявляют обрывы и повреждения.