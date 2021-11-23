Питание в школах Хабаровска значительно улучшилось Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске уменьшилось количество жалоб на школьное питание. За его качеством следят сотрудники городского управления образования. Также еду в образовательных учреждениях проверяют надзорные органы и специальная комиссия.

Перед тем, как подать пищу к столу школьникам, ее пробуют члены комиссии: обычно это директор учебного заведения, медработник и ответственный по питанию.

- Жалоб стало значительно меньше после проведения необходимых работ. Но если они все-таки поступают, мы быстро решаем проблему, - отметила Ксения Братанова, главный специалист управления образования администрации Хабаровска.

Напомним, бесплатное питание в виде завтраков получают школьники с первого по четвертый класс, а также дети из многодетных семей. Учащимся с ОВЗ бесплатно предлагаются не только завтраки, но и обеды.