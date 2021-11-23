В школах Хабаровского края отменяют занятия из-за погодных условий Фото: минобрнауки Хабаровского края

Из-за циклона некоторые школы Хабаровского края внесли коррективы в учебный процесс. 23 ноября занятия отменены во всех школах Советско-Гаванского и Амурского районов.

- Решение об отмене уроков принимает каждая школа самостоятельно, учитывая при этом погодные условия и удаленность проживания учеников, - пояснили в пресс-службе министерства образования и науки края.

Также на отмену занятий влияет тот факт, что из-за сложной обстановки на дорогах и гололеда приостановлена перевозка учеников к школам и обратно между населенными пунктами.

Минобрнауки края рекомендует родителям, чьи дети ходят в школу не в шаговой доступности, разрешить ребенку остаться дома.