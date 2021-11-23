Лесные пожары в Хабаровском крае охватили меньшую территорию, чем в прошлом году

В лесной охране подвели итоги пожароопасного сезона Фото: Правительство Хабаровского края

Сотрудники лесной охраны региона подвели итоги сезона. Количество возгораний осталось на таком же уровне, в этом году их 441. Однако пламя повредило меньшую территорию, чем в прошлом году. В 2020 году огонь распространился на 250 тысяч гектаров, а в 2021 пламя охватило всего около 200 тысяч.

- Лесные пожары тушили 1519 человек и 580 единиц техники. Одной из основных причин стал человеческий фактор. Возгорания были вызваны и летними грозами. За первые сутки удалось ликвидировать 254 пожара, что составляет 70% от общего числа возгораний, - рассказал Вадим Сабуров, заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству.

Также, он отметил, что сейчас лесная охрана готовится к следующему сезону, проводится ремонт всей техники.