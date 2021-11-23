Хабаровским референтным центром Россельхознадзора за октябрь проведено почти 3000 исследований

В октябре лабораторией качества и безопасности пищевых продуктов, зерна и продуктов его переработки, объектов окружающей среды и средств защиты растений проведено 132 пробы и 2917 исследований, выявлено не стандартной продукции: 11 проб/18 исследований, из них:

1) зерна и продукты его переработки: 46 проб/1645 исследований, в том числе выявлено несоответствие требованиям ГОСТ:

- кормовая пшеница по содержанию сырой клетчатки в сухом веществе;

- соя по содержанию влажности.

- комбикорм для перепелов по содержанию сырого протеина и сырой клетчатки в сухом веществе;

Несоответствие ветеринарно-санитарным требованиям: максимально-допустимым уровням по содержанию цинка не соответствуют зерновые смеси для крупнорогатого скота и сельскохозяйственной птицы;

2) продукции животного происхождения: 65 проб/1111 исследований, в том числе выявлены несоответствия требованиям нормативных документов:

- 2 пробы икры лососевой охлажденной по органолептическим показателям (внешний вид, вкус и запах, консистенция), а также в одной из этих проб обнаружена наличие посторонней примеси (осколок полимерного материала);

- 1 проба рыбы кета холодного копчения по содержанию поваренной соли;

- 1 проба сливочного масла по содержанию жирно-кислотного состава молочного жира;

- 1 проба творога по содержанию жира.