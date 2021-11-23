Семнадцать пунктов обогрева расположено на трассе «Р-297» Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейскую автономную область пришел страшный циклон: снег, метель и сильный ветер, который дует со скоростью 30 метров в секунду.

- Для тех, кто оказался в дороге, на федеральной трассе «Р-297» расположено 17 пунктов обогрева. Там можно провести время в тепле, перекусить и зарядить мобильные устройства, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Пункты обогрева находятся в кафе, магазинах и гостиничных комплексах:

1. Кафе «У Гарика». Облучье, ул. Дорожная, 11. Номер телефона: 8-924150-55-75.

2. Кафе «Кафе». Облученский район, поселок Семисточный, 1956 км. Номер телефона: 8-914-016-16-94.

3. Кафе «У озера». Облученский район, 1812 км. Номер телефона: 8-924-150-86-64.

4. Кафе «Придорожное». Облученский район, поселок Известковый, 1807 км. Номер телефона: 8-924-642-70-13.

5. Кафе «У Коляна». Биробиджанский район, 1973 км. Номер телефона: 8-924-643-83-33.

6. Кафе «Раздольное». Биробиджанский район, 1983 км. Номер телефона: 8-924-643-71-55.

7. Кафе «Бастак». Биробиджанский район, 1977 км. Номер телефона: 8-924-640-60-10.

8. Кафе «PIT-STOP». Биробиджанский район, 1978 км. Номер телефона: 8-924-640-63-83

9. Магазин «Ветеран». Смидовичский район, село Белгородское. Номер телефона: 8-914-172-61-27.

10. Гостиничный комплекс ООО «Экватор». Смидовичский район, поселок Приамурский. Номер телефона: 8-962-220-22-46.

11. Кафе «Сова». Смидовичский район, станица Ольгохта. Номер телефона: 8-914-208-62-09.

12. Кафе «Байкал». Смидовичский район, село Камышовка. Номер телефона: 8-924-673-60-49.

13. Кафе «Левый берег». Смидовичский район, поселок Николаевка. Номер телефона: 8-924-302-83-43.

14. Оперативная группа администрации Облученского района. Облученский район, 1822 км – 1982 км. Номер телефона: 8-914-016-95-77.

15. Оперативная группа администрации Смидовичского района. Смидовичский район, 2002 км – 2159 км. Номер телефона: 8-914-814-65-04.

16. Оперативная группа ГУ МЧС России по ЕАО. 1982 км – 2002 км. Номер телефона: 8-914-016-95-77.

17. Оперативная группа поисково-спасательного подразделения ГУ МЧС России по ЕАО. 1822 км – 2159 км. Номер телефона: 8-914-814-65-04.