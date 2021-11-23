В Хабаровском крае молодым родителям дарят подарки Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается акция «Подарок новорожденному». Недавно в регион поступила очередная партия подарочных боксов. Всего 7925 коробок.

- В отдаленные районы боксы со всем необходимым для новорожденных скоро привезут. Получить его сможет любая семья, вне зависимости от того, какого возраста родители, и какое финансовое положение у семьи, - сообщается в авторском телеграмм-канале заместителя председателя правительства края по соцвопросам Евгения Никонова «Здравый смысл 27».

Напомним, подарочные боксы начали вручать 1 сентября этого года по поручению главы региона Михаила Дегтярева. Для получения подарка необходимо выполнение двух условий – проживание в Хабаровском крае и гражданство РФ.