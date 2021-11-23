Правительство РФ направит 1,5 миллиарда на реконструкцию системы водоснабжения в Бикине Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бикине, где проживают 16 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Чистая вода», проведут реконструкцию системы водоснабжения. На эти цели правительство РФ направило 1,5 миллиарда рублей. Хабаровский край получит деньги в течение ближайших трех лет.

В следующем году в край направят 535 миллионов, в 2023 году – 609,4 миллиона. 391 миллион будет направлен в регион в 2024 году.

- Планируется реконструировать систему водозабора и водоочистки. Также, необходимо построить новые водопроводные станции и резервуары чистой воды. Длина планируемого сооружения – 34,6 километров, - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ремонт системы водоснабжения в Бикине завершится в 2024 году.