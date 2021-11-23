Пробки в Хабаровске: город встал из-за большого количества снега

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на восемь баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за большого количества выпавшего снега на дорогах Хабаровска образовались пробки. Ситуация с заторами стала значительно хуже, чем обычно.

Пробка образовалась на улице Калараша. Она двигается в сторону улицы Краснореченской. Там тоже длинный затор. Он движется в сторону развязки и продолжается по улице 65-летия Победы.

Из-за выпавших осадков стоит весь проспект 60-летия Октября. Медленнее всего машины передвигаются на отрезке дороги от остановки «Юбилейная» до развязки.

В двух направлениях стоит улица Лейтенанта Орлова: от остановки «Облачный переулок» до Волочаевской и от Гамарника до Ленина.

Пробка на Ленина начинается в районе РАНХИГС и продолжается до улицы Калинина.