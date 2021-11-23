В Советской Гавани появился новый мобильный пункт вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советской Гавани появился еще один мобильный пункт вакцинации. Он расположен в торговом центре «Арбуз» по адресу Пушкина, 1.

- В прививочном пункте в наличии вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») и «Спутник Лайт». За два дня работы нового мобильного пункта вакцинации привились 40 жителей края, - сообщается в телеграм-канале заместителя председателя правительства края по соцвопросам Евгения Никонова «Здравый смысл 27».

Новый пункт вакцинации работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 19:00. В субботу жители города смогут привиться с 10:00 до 14:00. Воскресенье - выходной день.