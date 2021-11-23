Михаил Дегтярев рассказал, как хабаровским пенсионерам, не умеющим пользоваться смартфоном, получить QR-код Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Михаил Дегтярев провел прямую линию у себя в соцсетях. Многие вопросы касались темы коронавируса. Один хабаровчанин спросил главу региона, как получить QR-код пенсионерам, не умеющим пользоваться смартфоном.

- Пенсионеров, особенно одиноких, мы в беде не бросим. Министерство социальной политики уже получило от меня задание, - отметил Михаил Дегтярев.

Специалисты министерства уже составили списки одиноких пенсионеров, в частности тех, кто относится к маломобильной категории. Для пожилых хабаровчан, не умеющих пользоваться гаджетами, QR-коды распечатают, уточнил губернатор.

Также Михаил Дегтярев призвал всех хабаровчан, имеющих пожилых родственников, проконсультировать пенсионеров и научить их пользоваться QR-системой.