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Общество23 ноября 2021 8:28

Михаил Дегтярев рассказал, как хабаровским пенсионерам, не умеющим пользоваться смартфоном, получить QR-код

Губернатор заверил, что пожилых жителей края в беде не бросят
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
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Михаил Дегтярев рассказал, как хабаровским пенсионерам, не умеющим пользоваться смартфоном, получить QR-код

Михаил Дегтярев рассказал, как хабаровским пенсионерам, не умеющим пользоваться смартфоном, получить QR-код

Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Михаил Дегтярев провел прямую линию у себя в соцсетях. Многие вопросы касались темы коронавируса. Один хабаровчанин спросил главу региона, как получить QR-код пенсионерам, не умеющим пользоваться смартфоном.

- Пенсионеров, особенно одиноких, мы в беде не бросим. Министерство социальной политики уже получило от меня задание, - отметил Михаил Дегтярев.

Специалисты министерства уже составили списки одиноких пенсионеров, в частности тех, кто относится к маломобильной категории. Для пожилых хабаровчан, не умеющих пользоваться гаджетами, QR-коды распечатают, уточнил губернатор.

Также Михаил Дегтярев призвал всех хабаровчан, имеющих пожилых родственников, проконсультировать пенсионеров и научить их пользоваться QR-системой.