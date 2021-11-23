Михаил Дегтярев рассказал, будет ли продлена для студентов «дистанционка» Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел прямые эфиры на нескольких площадках. Одной из тем, которую рассмотрел глава региона, стало дистанционное обучение в вузах края.

- Обучение в хабаровских вузах останется дистанционным, пока не вакцинируется необходимое количество студентов и преподавателей. Этот показатель устанавливается Роспотребнадзором, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимо, чтобы в вузах вакцинировались 80% учащихся и сотрудников.

Также в прямом эфире Михаил Дегтярев рассказал, что школы продолжают работать в обычном режиме. Губернатор отметил дисциплинированность учителей и руководителей образовательных учреждений.