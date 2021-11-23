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Происшествия23 ноября 2021 9:22

В Хабаровском крае спасатели помогли мужчине-инвалиду добраться домой

В загородном доме, где находился хабаровчанин, отключили свет и тепло
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровский край пришел циклон

В Хабаровский край пришел циклон

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае спасатели помогли мужчине-инвалиду добраться домой. 22 ноября в поисково-спасательный отряд МЧС поступило сообщение, что мужчина, которому сложно самостоятельно передвигаться, просит эвакуировать его в краевую столицу из села Ракитное.

- Из-за выпавшего снега мужчина не смог сам ходить. А в его доме отключили свет и тепло, электропровода оборвало ветром, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели прибыли по указанному адресу, помогли мужчине закрыть ворота и отвезли его в Хабаровск на аварийно-спасательной машине.