В Хабаровский край пришел циклон Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае спасатели помогли мужчине-инвалиду добраться домой. 22 ноября в поисково-спасательный отряд МЧС поступило сообщение, что мужчина, которому сложно самостоятельно передвигаться, просит эвакуировать его в краевую столицу из села Ракитное.

- Из-за выпавшего снега мужчина не смог сам ходить. А в его доме отключили свет и тепло, электропровода оборвало ветром, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели прибыли по указанному адресу, помогли мужчине закрыть ворота и отвезли его в Хабаровск на аварийно-спасательной машине.