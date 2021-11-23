Михаил Дегтярев: «Судьи внаглую засуживают нашу команду!» Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

На прямой линии во вторник, 23 ноября, руководитель региона коснулся темы спорта. В частности он проанализировал матч между архангельским «Водником» и «СКА-Нефтяником». Эту в высшей степени спорную игру обслуживал казанский арбитр Игорь Дердюк. Хабаровчане проиграли 4:6, но качество работы судьи возмутило буквально всех.

- По «СКА-Нефтянику» скажу - у них был кризис. Пришлось этим клубом тоже плотно позаниматься. Мы вернули Михаила Юрьева тренером, он долго настраивал команду. Сейчас пошли победы. Есть обидный проигрыш, но я уверен, «СКА-Нефтяник» будет в топе. Я подписал обращение в минспорта и помощнику президента, и всем ответственным чиновникам вообще разобраться с судейством. Это просто безобразие! У меня ощущение, что судьи внаглую засуживают нашу команду! Вот последний матч это просто показал. Это безобразие. Я буду лично с этим разбираться. Такой наглости в спорте я лично не видел. Я в госдуме четыре года комитет по спорту возглавлял, следил за всеми видами спорта. Но такого не видел. Это какая-то личная ненависть что ли к «СКА-Нефтянику», или к Хабаровску, или к нашему тренеру Юрьеву? Я разберусь обязательно и докопаюсь до истины, - сказал Михаил Дегтярев.

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