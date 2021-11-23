Вернут ли в Хабаровском крае зимнее время: отвечает губернатор Михаил Дегтярев

Глава региона рассказал, что пока этот вопрос в повестке не стоит Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел прямую линию в соцсетях. Глава региона ответил на насущные вопросы жителей края. Один из них касался возможного перехода на зимнее время. Напомним, россияне перестали переводить стрелки на зимнее и летнее время в 2014-м году по инициативе Дмитрия Медведева, который на тот момент являлся президентом страны.

- Михаил Владимирович, как вы себя чувствуете в зимний сезон когда темнеет рано, а рассвет – поздний, - спросил один из хабаровчан.

- Нормально себя чувствую, живу так уже 40 лет. Скоро у нас 22 декабря - самая длинная ночь в году. Дети встают рано - в 6:50, я еще раньше. Веду их в школу по темноте. Забираем их тоже по темноте. Привыкли. Пока повода к переводу на зимнее время в повестке, по моей информации нет, - ответил на вопрос губернатор.