Суточное число заболевших ковидом в Хабаровском крае достигло 580 человек Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 580 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 460, в Комсомольске - 37, в районе имени Лазо - 30, в Амурском - 26, в Николаевском - 13. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 446 жителей края, 59 находятся в тяжелом состоянии, 44 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2567 коек для ковид-больных. Свободны 255.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 106 006 случаев коронавируса;

92 661 человек выздоровели;

12 334 находятся на лечении (2312 в стационаре, амбулаторно 10 022);

Скончалась 1011 человек.

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