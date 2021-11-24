В Магаданском торговом порту разбился дорогостоящий груз

Момент падения груза. Фото: скриншот с видео

В морском торговом порту Магадана камеры видеонаблюдения зафиксировали падение груза с крепежных строп во время разгрузки. Судя по дате, инцидент произошел на выходных прошлой недели.

По кадрам видно, как деревянный короб поднимает портовый кран, затем груз начинает кренить, и он обрушиваться вниз с нескольких метров. Рабочие тут же разбегаются в разные стороны, судя по записи, пострадавших нет.

В магаданском порту факт падения груза подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались. В МЧС также подтвердили, что инцидент был, но отметили, что не принимали участие в ликвидации ЧП.

- О данном инциденте нам известно, но наших сотрудников не привлекали. Видимо, в порту справились своими силами, - сообщили «КП» - «Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

Также стоит отметить, что расследованием ЧП занимается профильное ведомство.

- По факту падения груза проводится проверка. Характеристики груза еще окончательно не установлены, - рассказали «Комсомолке» в Магаданской транспортной прокуратуре.

По предварительной информации местных СМИ, разбившийся груз - это дорогостоящий редуктор для одной из мельниц ГОКа стоимостью свыше 124 миллионов рублей, произведенный в Германии. Он мог предназначаться золотодобывающей колымской компании.

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