Комсомольский нефтеперерабатывающий завод получил заслуженные награды

Комсомольский НПЗ заботится о своих сотрудниках. Фото: КНПЗ.

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ) вошел в число лидеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Гран-при КНПЗ взял в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Завод получил награды и в других номинациях. Например, стал победителем в номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». Ежегодный всероссийский конкурс проходит под эгидой Министерства труда России. Комсомольский НПЗ уже не первый год участвует в конкурсе, представляя на суд федерального жюри не только свою деятельность, но и весь Хабаровский край.

- Для нашего завода люди – главная ценность. Усилия предприятия направлены с одной стороны на развитие наших кадров, с другой – на привлечение новых работников. Для этого мы создаем комфортные условия труда и социальной поддержки, которые призваны помочь работникам раскрыть свой потенциал и реализоваться в профессии. Победа в конкурсе подтверждает высокий уровень социальной эффективности нашего предприятия. Нам приятна высокая оценка поддержки, которую завод оказывает как работникам, так и городу в целом, - рассказывает Анна Магола, заместитель генерального директора КНПЗ по персоналу и социальным программам.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод ценит своих работников: проводит ежегодную индексацию заработной платы, а также обеспечивает сотрудников богатым социальным пакетом. Жизнь и здоровье каждого работника завода застрахованы от несчастных случаев. Сотрудники КНПЗ обеспечены полисами ДМС, регулярно проходят мониторинг здоровья и диспансеризацию. Завод обеспечивает сотрудников и их детей путевками в оздоровительные учреждения и санатории. В различных семейных обстоятельствах заводчанам оказывается материальная поддержка. При выходе на заслуженный отдых, работники могут рассчитывать на корпоративную пенсию.

Доступны льготные условия участия в корпоративной программе ипотечного кредитования. Молодым специалистам, при отсутствии собственной квартиры, компенсируются расходы за съем жилья.

Среди дополнительных плюсов: 100 % компенсация содержания детей в детских садах, компенсация занятий спортом, доступны собственные спортивный и тренажерный залы. Предусмотрен большой пакет льгот от профсоюза.

Выделяются средства на профессиональное развитие работников и другие социальные инициативы. На заводе действуют эффективные программы профессионального и личностного развития персонала, адаптационные курсы для молодых специалистов, программа наставничества, система непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие».

ПРИГЛАШАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ

КНПЗ - лидер по качеству социальной эффективности. Фото: КНПЗ.

Сегодня есть возможность стать частью коллектива Комсомольского НПЗ: только для работы на комплексе гидрокрекинга, который сейчас строится, требуется более 400 работников! Только для работы на комплексе гидрокрекинга, который сейчас строится, требуется более 400 работников: и рабочих, и инженеров. Обучение вновь нанятых работников по всем профессиям, востребованным на заводе, проводит учебный центр КНПЗ, поэтому шанс стать частью коллектива КНПЗ есть у каждого, кто настроен на упорный труд.

Несколько месяцев нанятый специалист учится технологическому процессу на производстве под началом наставника, затем сдает экзамены – на разряд, по технике безопасности. При успешной сдаче человек продолжает трудиться уже самостоятельно.

ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО

На КНПЗ немало работников, которые пришли на завод без профильного образования и состоялись, как профессионалы. Один из самых ярких примеров – старший оператор блока изомеризации установки каталитического риформинга цеха №1 Сергей Глухов. Будучи военным, Сергей Александрович пришел на завод в 2001 году на установку каталитического риформинга оператором самого «нижнего» разряда – четвертого. За годы работы Сергей Глухов отучился в КНАГУ по специальности «Углубленная переработка газа и нефти», не раз сдавал экзамены на повышение квалификации. Сергей Глухов считает, что сложная и ответственная работа оператора нефтеперерабатывающего завода сродни военной службе. И там, и здесь специалисты должны знать все инструкции в совершенстве и уметь быстро принимать решения.

Сегодня у Сергея Глухова – высший разряд – шестой, он работает старшим оператором, управляя другими операторами в смене, и уже сам является наставником молодых коллег.

- На заводе крепкий, дружный коллектив, к нам приходит работать много молодежи, которая знает свои цели, и действительно стремится их достичь. С ними приятно работать. Ведь самое интересное – передавать свои знания, профессиональные навыки и опыт, - считает Сергей Глухов.