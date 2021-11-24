В Хабаровске прорвало трубу на улице Пушкина
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Хабаровске на улице Пушкина прорвало трубу с холодной водой. Залило дорогу от улицы Ленина к Уссурийскому бульвару.
- В 8:10 утра произошла течь из колодца по адресу улица Пушкина, 6. Осуществляется подвоз воды для населения, - сообщили в «Водоканале».
Сейчас на месте коммунальной аварии работают специалисты. Как только проблема будет устранена, подача холодной воды в дома возобновится.
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