В Хабаровске прорвало трубу на улице Пушкина Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске на улице Пушкина прорвало трубу с холодной водой. Залило дорогу от улицы Ленина к Уссурийскому бульвару.

- В 8:10 утра произошла течь из колодца по адресу улица Пушкина, 6. Осуществляется подвоз воды для населения, - сообщили в «Водоканале».

Сейчас на месте коммунальной аварии работают специалисты. Как только проблема будет устранена, подача холодной воды в дома возобновится.

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