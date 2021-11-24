Материнский капитал в Хабаровском крае будет увеличен в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2022 года в Хабаровском крае возрастет размер регионального маткапитала. Выплата будет проиндексирована и увеличится на 4%. Об этом сообщили в правительстве края.

- Материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 208 тысяч рублей до 216 320 рублей, на детей, рожденных после 1 января 2019 года, - с 260 тысяч рублей до 270 400 рублей. В случае если семья уже частично использовала средства данной меры поддержки, остаток также будет увеличен на четыре процента, - пояснили в правительстве.

Соответствующее постановление подписал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Также стало известно, что сейчас решается вопрос о расширении списка направлений, на которые можно направить деньги. Среди возможных вариантов оплата обучения родителей, а также проведение инженерных сетей в частный дом.

Напомним, что на сегодняшний день средства регионального маткапитала можно направлять только на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком и оплату медицинских услуг для родителей и детей.

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