В Хабаровском крае прокуратура проверит, как власти организовали уборку снега Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае прокуратура будет оценивать, как власти справились с последствиями циклона. Выпавшие сильные осадки заметно отразились на жизни людей: они часами стоят в пробках на дорогах и испытывают массу бытовых неудобств.

Больше всего претензий пока к столице региона.

- Ситуация оценивается как неудовлетворительная, отмечается повышение количества лиц, обратившихся в травматологические пункты, на дорогах города зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, имеются пострадавшие, придомовые территории в основной массе надлежащим образом не очищены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Там также добавили, что сутками ранее в регионе без электричества остались свыше 1,7 тысячи частных домов, 38 многоэтажек, четыре школы и четыре детских сада. По-прежнему не могут вылететь в пункты назначения насколько самолетов из Хабаровска, а в самом городе пробки не в час пик составляют семь баллов.

В ведомстве отметили, что будут проверять, достаточно ли финансов и техники выделяется на борьбу с подобными последствиями природных катаклизмов.

Отметим, что проблему также взял под личный контроль глава региона Михаил Дегтярев.

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