В Хабаровске, несмотря на запрет, продолжают работать ночные заведения Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские проверили, как увеселительные заведения краевой столицы соблюдают ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости CОVID-19. Сотрудники правоохранительных органов провели рейд по кафе, ресторанам и ночным клубам.

В ходе рейда было выявлено три заведения, которые работали после 23 часов, хотя правительство края ранее выпустило постановление, в котором выражен запрет на работу заведений в ночное время.

- На юридических лиц завели административные производства по статье 20.6.1 административного кодекса - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Владельцам заведений грозит штраф до 300 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.