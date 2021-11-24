МФЦ Хабаровского края снова будут принимать документы на соцвыплаты и пособия Фото: Правительство Хабаровского края

МФЦ в Хабаровском крае снова начнут принимать документы на соцвыплаты и пособия с 1 декабря. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев во время прямого эфира, который прошел в соцсетях 23 ноября.

Сейчас многофункциональные центры оказывают 66 услуг, касающихся соцзащиты населения. 27 октября на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса было принято решение прекратить оказание некоторых услуг.

- Чтобы получить услуги с 1 декабря, необходимо записаться заранее. МФЦ будут оказывать все услуги, которые прописаны в установленном перечне, - сообщила Ольга Захарова, директор КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».