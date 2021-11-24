В Хабаровском крае построили два моста через реку Герби и ее протоку Фото: Правительство Хабаровского края

На автомобильной дороге, которая соединяет Верхнебуреинский район и города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, построили два моста. Один из них позволяет пересечь реку Герби, а второй - ее протоку.

- Также отремонтировано три километра автотрассы Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын». Проезжая часть шириной шесть метров. На ней две полосы. Полотно отсыпали смесью из щебня и песка. На работы из федерального бюджета выделено 468,2 миллиона рублей. Всего затрачено 823 миллиона, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Мосты продолжали строить, несмотря на холодную погоду - до -45 градусов. Во время строительства применялись нестандартные проектные решения. Пришлось применить в опорах буронабивные столбы, их заложили на глубине более 20 метров.