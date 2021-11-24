В Хабаровском крае восстановили движение пассажирского транспорта на двух трассах Фото: Александр ГЛУЗ

На федеральных трассах региона восстанавливают движение для пассажирских автобусов. Ограничения уже сняли на двух участках дорог.

- С 23 ноября рейсовые автобусы могут передвигаться по трассам А-375 «Восток» Хабаровск - Находка на участках от пятого до 34 километра. Также сняты ограничения на трассе А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток на участках от 12 до 27 километра, - сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Движение по этим дорогам для пассажирских автобусов разрешили во вторник, в 13:30.