Хабаровчанам напомнили об опасности прогулок по тонкому льду Амура Фото: Администрация Хабаровска

Амур начал покрываться льдом. Однако пока только тонким и хрупким. В связи с этим жителей краевой столицы призывают не рисковать жизнью и не гулять по слегка замерзшему Амуру.

- Кто-то хочет кататься на коньках, а кто-то желает таким способом сократить маршрут. Но первый лед - опасен. Он может выдержать только небольшую нагрузку. Несоблюдение правил безопасности может стать причиной гибели, - отметил Юрий Навроцкий, специалист МКУ «Центр проведения спасательных работ».

В администрации краевой столицы напомнили, что река замерзает неравномерно: сначала у берега и только потом в середине водоема. Чтобы пребывание на льду было безопасным, его толщина должна быть не менее 10 сантиметров. Для проезда автомобиля необходимо 30 сантиметров.

КОНКРЕТНО

Номер телефона единой службы спасения - 112.