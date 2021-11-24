Реновация двух городов планируется в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Реновация двух городов планируется в регионе. Губернатор края Михаил Дегтярев рассказал о планах, касающихся обновления Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. На эти цели планируется потратить 500 миллиардов рублей.

- В Хабаровске в первую очередь необходимо построить комфортное жилье. На один миллион квадратных метров будет 30 тысяч человек. Только такое соотношение можно считать комфортным. Также планируется соединить набережную Невельского и дамбу южного округа. Построим международный аэропорт, заложим экспоцентр, преобразим стадион «Динамо», - рассказал глава региона Михаил Дегтярев.

Также он отметил, что в Комсомольске-на-Амуре планируется наконец достроить все долгострои и сдать два спортцентра. Кроме этого, необходимо закончить реконструкцию стадиона «Авангард» и строительство детского больничного комплекса.