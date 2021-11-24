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Общество24 ноября 2021 7:30

Реновация двух городов планируется в Хабаровском крае

Об этом в прямом эфире рассказал губернатор края Михаил Дегтярев
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Фото: Правительство Хабаровского края

Реновация двух городов планируется в регионе. Губернатор края Михаил Дегтярев рассказал о планах, касающихся обновления Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. На эти цели планируется потратить 500 миллиардов рублей.

- В Хабаровске в первую очередь необходимо построить комфортное жилье. На один миллион квадратных метров будет 30 тысяч человек. Только такое соотношение можно считать комфортным. Также планируется соединить набережную Невельского и дамбу южного округа. Построим международный аэропорт, заложим экспоцентр, преобразим стадион «Динамо», - рассказал глава региона Михаил Дегтярев.

Также он отметил, что в Комсомольске-на-Амуре планируется наконец достроить все долгострои и сдать два спортцентра. Кроме этого, необходимо закончить реконструкцию стадиона «Авангард» и строительство детского больничного комплекса.