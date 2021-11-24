Жители девяти поселений Хабаровского края остались без света Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае без света остались девять поселений. Власти региона совместно с сотрудниками МЧС и созданным недавно оперативным штабом провели заседание краевой комиссии по ЧС.

Из-за циклона движение на дорогах парализовано. Кроме этого, оборваны провода. В домах некоторых поселений нет электроэнергии.

- Света нет в девяти населенных пунктах пяти районов. В поселках Многовершинный, Дуки, Березовый, Быстринск Решающий, а также в селах Чумикан, Улика-Национальное, Новокуровка и Победа. Из-за того, что дороги засыпаны снегом, ремонтные бригады не могут туда выехать. Возможно, их доставят на вертолетах, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Три населенных пункта сегодня удалось подключить к электроэнергии. Свет дали в селе имени Полины Осипенко, а также в селах Тугур и Владимировка. Работы там ведутся круглосуточно и будут закончены только тогда, когда аварии устранят полностью.