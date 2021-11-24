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Здоровье24 ноября 2021 7:38

Антирекорд суточной заболеваемости побили в Хабаровском крае

Власти приняли решение о проведении экспресс-тестирования на COVID-19 для желающих вакцинироваться
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Власти приняли решение о проведении экспресс-тестирования на COVID-19 для желающих вакцинироваться

Власти приняли решение о проведении экспресс-тестирования на COVID-19 для желающих вакцинироваться

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае прошло очередное заседание оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19. Каждую неделю растет количество заболевших.

На этой неделе установлен очередной антирекорд - 580 новых подтвержденных случаев за сутки. В Дальневосточном федеральном округе Хабаровский край - антилидер по приросту суточной заболеваемости.

Одно из решений оперативного штаба - проводить экспресс-тестирование перед вакцинацией.

- В регион уже доставлено 90 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Так мы сможем выявлять заболевших бессимптомной формой вируса. Экспресс-тестирование будут проводить студенты медуниверситета, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отмечается, что такое нововведение не повлияет на время ожидания своей очереди для получения вакцины.