«Пожарных не бросим»: Михаил Дегтярев рассказал о планах, касающихся противопожарной службы Хабаровского края

Михаил Дегтярев рассказал о планах, касающихся противопожарной службы Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае планируется повышение зарплаты пожарным. Об этом сообщил в прямом эфире глава региона Михаил Дегтярев.

Также губернатор края рассказал, что планируется обновить автопарк пожарных машин. На это уже направили средства - более 100 миллионов рублей.

- В 2020 году были выделены деньги на компенсации пожарным из-за увеличения продолжительности рабочего дня. В следующем году планируется плановая индексация зарплат. Необходимо поддержать пожарных, для этого ведется поиск дополнительных средств, - пояснил глава региона Михаил Дегтярев.

Также он отметил, что большие деньги направлены из краевого бюджета на обновление пожарных машин.