Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проконтролировал уборку снега с городских территорий Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично объехал дворы и улицы и проконтролировал, как проходит уборка снега.

- Есть замечания, которые касаются работы управляющих компаний, обслуживающих дома, - отметил глава города Сергей Кравчук.

Прокуратура также контролирует, как «управляйки» расчищают снег на придомовых территориях. За ненадлежащее выполнение обязательств вынесено уже 27 прокурорских представлений. Недобросовестным управляющим компаниям грозят штрафы от 15 до 90 тысяч рублей.

24 ноября в расчистке дорог принимают участие 50 рабочих и 63 спецмашины. Снег с дорожек, которые ведут к подъездам, убирают 1400 дворников.